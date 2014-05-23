Тимчук: Різанина під Волновахою збурила силовиків
05:40, 23 травня 2014Політика
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Події під Волновахою, "за всієї їхньої немислимої трагічності", збурили українських силовиків.
Тимчук вважає, що трагедія збурила силовиків / vk.com
Про це повідомив координатор Інформаційного Опору Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"Заява начальника Генштабу ВС України про те, що «Рубікон перейдено», і армія дасть відповідь на цю криваву бійню терористів - це лише мала деталь. За нашими даними, відповідь готується справді масштабна. І це вже буде не фальстарт", - написав він.
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