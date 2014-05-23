Комітет ВР зі свободи слова розгляне ситуацію навколо газети «Вісті»

Як повідомив голова комітету Микола Томенко, він вже звернувся до Державної податкової служби з проханням надати інформацію про законність проведених заходів співробітниками відомства.

Читайте такожПід час обшуку у главреда "Вести" виявили 1,5 млн гривень

Микола Томенко нагадав про мораторій на перевірку ЗМІ під час виборчих кампаній, який підтримала Верховна рада.

«На найближчому засіданні комітету з питань свободи слова та інформації ми розглянемо це питання. На засідання будуть запрошені представники податкової служби, щоб пояснити причини перевірки», - зауважив Микола Томенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня співробітники податкової міліції під час обшуку в офісікомпанії «Вести Мас-Медіа» виявили у видавця газети «Вісті» Ігоря Гужви 1,5 млн грн.