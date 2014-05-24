У Литві зрозуміли, що заяви "ми глибоко стурбовані" не працюють

Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Дипломатичні заяви, що ми стурбовані чи глибоко стурбовані, більше не працюють. Іноді необхідно знайти чіткі слова, які супротивник зрозуміє без перекручень. Про це нині йдеться: дати підтвердження, посилити наявні механізми та відрядити додаткові сили - це було б відповідною реакцією», - сказав міністр.

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При цьому він зауважив, що у західноєвропейських країнах розуміють, що загроза реальна: «Я думаю, мої колеги дедалі більше розуміють, що загроза реальна. Це справді щось, через що ми маємо бути занепокоєні. Те, що сталося, може знову статися ще десь».

«Уже були уроки, які ми не вивчили. Наприклад, уроки війни 2008 року на Кавказі. Уже там були прецеденти окупації суверенної держави, прецеденти роздавання паспортів для набуття громадянства інших держав. Але це не було відповідно сприйнято і нині ми бачимо наслідки. Тому, якщо ми цього разу не діятимемо вчасно, то матимемо наступний прецедент. І тоді це не повинно нас дивувати», - сказав Лінкявічюс.

«Я кажу про наполегливість: коли ми щось вирішуємо, то повинні це здійснювати. Нашу поведінку сприймають не як ввічливість, а як слабкість. Це має бути нарешті зрозуміло», - підкреслив він.

Коментуючи заяву російського президента Володимира Путіна про те, що РФ відводить російські війська від українських кордонів, Лінкявічюс сказав: «В минулому вже були схожі заяви, які ніколи не виконувалися». Він висловив сподівання, що «цього разу вони будуть реалізовані». «Адже війська, звісно, мають бути відведені. Їхня присутність створює додаткове напруження в регіоні, де вже й без того висока напруга. Я відчую полегшення тільки тоді, коли війська будуть відведені», - додав міністр.