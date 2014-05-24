У Сєвєродонецьку терористи викрадають документи з виборчих дільниць

16:16, 24 травня 2014
Політика
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Оскільки бюлетені до Сєверодонецька ще не привезли, то бойовики можуть викрадати уточнені списки виборців і печатки ДВК.

Террористы на Луганщине похищают документацию из избирательных участков / REUTERS

У Сєвєродонецьку озброєні бойовики з терористичної організації "ЛНР" об'їжджають виборчі дільниці та вилучають наявну там документацію.

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Про це «Восточному варіанту» повідомили в прес-службі Луганської облорганізації Комітету виборців України.

Оскільки бюлетені до Сєверодонецька ще не привезені, то «здобиччю» можуть бути уточнені списки виборців і печатки ДВК.

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