У Сєвєродонецьку терористи викрадають документи з виборчих дільниць
16:16, 24 травня 2014Політика
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Оскільки бюлетені до Сєверодонецька ще не привезли, то бойовики можуть викрадати уточнені списки виборців і печатки ДВК.
Терористи на Луганщині викрадають документацію з виборчих дільниць / REUTERS
У Сєвєродонецьку озброєні бойовики з терористичної організації "ЛНР" об'їжджають виборчі дільниці та вилучають наявну там документацію.
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Про це «Восточному варіанту» повідомили в прес-службі Луганської облорганізації Комітету виборців України.
Оскільки бюлетені до Сєверодонецька ще не привезені, то «здобиччю» можуть бути уточнені списки виборців і печатки ДВК.
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