РФ не брала участі в переговорах щодо звільнення співробітників LifeNews - Тимчук
За оперативними даними групи "Інформаційний опір", до звільнення російських псевдожурналістів з LifeNews ніхто з громадян Росії відношення не має.
Росія не брала участі у переговорному процесі щодо звільнення співробітників телеканалу LifeNews.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
«За оперативними даними групи "Інформаційний опір", до звільнення російських псевдожурналістів з LifeNews ніхто з громадян Росії відношення не має», - повідомив він.
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«Представники РФ не брали безпосередньої участі у переговорному процесі, в результаті якого були звільнені посібники терористів з LifeNews», - зазначив військовий експерт.
"За нашими даними, переговори велися виключно з представниками ОБСЄ та ООН. Саме йдучи назустріч їхнім проханням, українська сторона в якості жесту доброї волі та демонстрації поваги до думки міжнародної спільноти звільнила цих громадян", - додає він.