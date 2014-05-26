Інавгурація нового президента може відбутися 8-10 червня – штаб Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси сказав керівник юридичного департаменту штабу Порошенка Роман Зварич.

Він зауважив, що закон про вибори президента дає Центральній виборчій комісії 10 днів для встановлення офіційних результатів, і вже за п'ять днів після цього в парламенті може відбутись інавгурація новообраного президента.

“Орієнтовно це 8-10 червня... Але я ще навіть не обговорював цю дату з Петром Олексійовичем (Порошенком)”, - сказав він.

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Зварич не бачить жодних проблем для того, аби процес інавгурації відбувся швидко.

За його совами, юристи штабу Порошенка не зафіксували жодного суттєвого порушення, яке б могло вплинути на результат.

Він також констатував, що кількість скарг на виборах є рекордно низькою. Також відсутній жоден судовий процес щодо цих виборів.

Принагідно, Зварич подякував кандидату в президенту Юлії Тимошенко за те, що вона погоджується з оцінкою виборів, проголошеною штабом Порошенка щодо демократичності та прозорості виборів.

Він висловив сподівання, що такої позиції будуть дотримуватись і в її штабі, оскільки у штабі Порошенка з подивом сприймають заяви деяких представників штабу Тимошенко про судове оскарження результатів виборів.