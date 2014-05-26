У Донецьку озброєні люди пограбували університет

Як розповіли в прес-службі ГУ МВС України в Донецькій області, зловмисники зламали замки і проникли в приміщення.

Про це пише "Сегодня".

«Під загрозою застосування зброї невідомі змусили відкрити приміщення з навчальною військовою технікою і викрали два кулемети, дві навчальні одиниці зенітних установок, а також боєприпаси, оптичні приціли, біноклі, навчальні міни та інженерне обладнання», - зазначили правоохоронці.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.