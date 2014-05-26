У Донецьку озброєні люди пограбували університет
12:12, 26 травня 2014Політика
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У Донецьку невідомі люди зі зброєю в руках розграбували приміщення військової кафедри Донецького національного технічного університету.
Донецький національний технічний університет пограбували / Wikipedia
Як розповіли в прес-службі ГУ МВС України в Донецькій області, зловмисники зламали замки і проникли в приміщення.
Про це пише "Сегодня".
«Під загрозою застосування зброї невідомі змусили відкрити приміщення з навчальною військовою технікою і викрали два кулемети, дві навчальні одиниці зенітних установок, а також боєприпаси, оптичні приціли, біноклі, навчальні міни та інженерне обладнання», - зазначили правоохоронці.
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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
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