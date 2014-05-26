Терористи: викрадені журналісти в Луганську живі та знаходяться у захопленій СБУ

Захоплені вночі в Луганську стрімер Spilno.tv Осовський Максим та редактор сайту Obzor.lg.ua В'ячеслав Бондаренко живі та знаходяться у захопленій терористами будівлі УСБУ.

Як повідомила "прес-секретар" самопроголошеної "Луганської народної республіки" Оксана Чигрина, журналісти були затримані бойовиками "армії Південно-Сходу" за зйомку блокпостів у Луганській області без дозволу на це. "Якщо б у журналістів була акредитація, їх би не затримали", - сказала кореспонденту ЛІГАБізнесІнформ Чигрина.

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Також терористи не виключають, що журналісти таким чином могли збирати дані про кількість бойовиків з метою передачі їх силам АТО.

Нагадаємо, вночі 26 травня Бондаренко та Осовський поверталися з Новоайдару та Кремінної, де працювали в ході проведення президентських виборів. Ні Осовський, ні Бондаренко ніколи не брали участь у силових акціях. За інформацією, яку встигли повідомити затримані, бойовики їх везли на авто в захоплену терористами будівлю управління Служби безпеки України в Луганській області.