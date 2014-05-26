ЦВК опрацювала 90,01% протоколів: Порошенко набрав 54,22%, Тимошенко — 13%

Центральна виборча комісія станом на 19.25 опрацювала 90,01% електронних протоколів ДВК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить інформація, оприлюднена в інформаційно-аналітичній системі “Вибори”. Читайте такожЦВК: Другий тур виборів не потрібен, оскільки президента обрано Згідно з опрацьованими електронними протоколами, Петро Порошенко набрав 54,22% голосів виборців, Юлія Тимошенко - 13%, Олег Ляшко - 8,43, Анатолій Гриценко - 5,42%, Сергій Тігіпко - 5,27%, Михайло Добкін - 3,18%, Вадим Рабинович - 2,27%. Всі інші кандидати набрали менше 2% голосів. Загалом проголосувало 15 млн 915 тис. 770 осіб.

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