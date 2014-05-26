ЦВК опрацювала 90,01% протоколів: Порошенко набрав 54,22%, Тимошенко — 13%

20:26, 26 травня 2014
Політика
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Центральна виборча комісія станом на 19.25 опрацювала 90,01% електронних протоколів ДВК.

pravo-znaty.org.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить інформація, оприлюднена в інформаційно-аналітичній системі “Вибори”.

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Згідно з опрацьованими електронними протоколами, Петро Порошенко набрав 54,22% голосів виборців, Юлія Тимошенко - 13%, Олег Ляшко - 8,43, Анатолій Гриценко - 5,42%, Сергій Тігіпко - 5,27%, Михайло Добкін - 3,18%, Вадим Рабинович - 2,27%.

Всі інші кандидати набрали менше 2% голосів.

Загалом проголосувало 15 млн 915 тис. 770 осіб.

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