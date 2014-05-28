Терористи обстрілюють житлові квартали у Слов'янську, є постраждалі серед мирних жителів
14:51, 28 травня 2014Політика
0 0
Прес-секретар антитерористичної операції Владислав Селезньов заявляє, що терористи обстрілюють житлові квартали у Слов'янську, є постраждалі серед мирних жителів.
Терористи обстрілюють житлові квартали / REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Ополченці Слов'янська розстрілюють вогневі точки супротивника, але гинуть при цьому мирні жителі міста... Тобто супротивник для терористів з автоматичним гранатометом - мирні жителі Слов'янська», - повідомив Селезньов.
Читайте такожУ Слов'янську силовики підбили артустановку «Нона», захоплену раніше терористами
За його словами, підтверджується інформація про обстріл терористами житлових кварталів і території школи в Слов'янську. «Є повідомлення про постраждалих мирних жителів», - додав Селезньов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter