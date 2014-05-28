Терористи обстрілюють житлові квартали у Слов'янську, є постраждалі серед мирних жителів

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ополченці Слов'янська розстрілюють вогневі точки супротивника, але гинуть при цьому мирні жителі міста... Тобто супротивник для терористів з автоматичним гранатометом - мирні жителі Слов'янська», - повідомив Селезньов.

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За його словами, підтверджується інформація про обстріл терористами житлових кварталів і території школи в Слов'янську. «Є повідомлення про постраждалих мирних жителів», - додав Селезньов.