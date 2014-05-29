Учасники АТО будуть безкоштовно лікуватись у «Феофанії»

12:42, 29 травня 2014
Політика
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Військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній операції (АТО), отримали право безкоштовно лікуватися в клінічній лікарні «Феофанія» Державного управління справами.

Военные, получившие6 ранения в ходе АТО смогут вылечиться в

За це рішення проголосували 234 народних депутати з 306 зареєстрованих у сесійній залі. З фракції Партії регіонів «за» проголосували 7 депутатів, з фракції КПУ - 0.

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У постанові говориться, що всі військовослужбовці, які, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в АТО і отримали поранення, контузії або завдано іншої шкоди здоров'ю, мають право на безкоштовне медичне обслуговування (лікування, диспансеризацію, медичну реабілітацію) у клінічній лікарні «Феофанія» Державного управління справами.

Постанова набирає чинності з дня його опублікування.

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