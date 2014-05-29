Мер Кіровограда відправлений у відставку

За його звільнення проголосували 46 депутатів, проти - 16, 3 - не голосували.

Читайте такожМер Кіровограда знову написав заяву про відставку

Олександр Саінсус подякував присутнім депутатам за співпрацю і сказав, що буде радий їх успіхам.

Як повідомляв УНІАН, кіровоградський міський голова Олександр Саінсус 15 травня повторно написав заяву про свою відставку. Приводом для заяви стали останні події у міській раді. Одне з них - внесення змін до регламенту міської ради, що, на думку Олександра Саінсуса, зроблено у невідповідності з чинним законодавством. У лютому мер вже звертався з особистою заявою до Кіровоградської міської ради про складення повноважень, однак на позачерговій сесії в березні депутати вирішили не розглядати заяву про відставку мера.