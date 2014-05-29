Військові дії в Донецьку не ведуться - міськрада
17:42, 29 травня 2014Політика
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Станом на 16.00 у Донецьку спокійно, всі установи працюють в штатному режимі, повідомляється в четвер на сайті міськради.
У Донецьку сьогодні тихо / nemiga.info
"Військових дій у місті не ведеться. Просимо жителів не панікувати, довіряти виключно офіційної інформації. В цілях особистої безпеки просимо менше бувати у місцях масового скупчення людей і скоротити пересування на особистому транспорті", - йдеться у зверненні міської влади, передає РИА Новости.
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Раніше в четвер міськрада звернувся до жителів Донецька з проханням обмежити рух на вулицях в районі обласної держадміністрації.
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