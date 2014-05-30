«Правий сектор» обіцяє завтра розпочати демонтаж наметів і барикад на Майдані

«Правий сектор» обіцяє завтра, в День Києва, розпочати демонтаж наметів та барикад на Майдані Незалежності і розблокування доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив член політради «Правого сектора» Ігор Криворучко.

За його словами, «Майдан поступово деградує, опускаючись до рівня антимайдану».

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«Сьогодні, проходячи по Майдану, можна побачити нетверезих людей в камуфляжі, які вчиняють конфлікти і демонструють поведінку, не пристойну для майданівця», - сказав Криворучко.

Враховуючи це, він пропонує перетворити Майдан з місця проживання у місце генерування нових ідей.

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Криворучко зазначив, що військові намети будуть прибрані, а замість них встановлять сферичні намети для журналістів, фотографів, митців.

Що стосується барикад, як зазначив Криворучко, в них немає сенсу, оскільки нова українська влада обрана, а російських військ у Києві немає.

За словами Криворучка, замість барикад на підходах до Майдану стоятимуть мобілізаційно-інформаційні пункти, а група швидкого реагування, якою був під час революції «Правий сектор», перебуватиме на Майдані. Також пропонується іншу частину людей, які зараз знаходяться на центральній площі столиці, відправити на схід України для участі в антитерористичній операції.

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Будівля КМДА, сказав Криворучко, буде передана столичній владі для використання за призначенням.

Водночас Криворучко визнав, що не всі майданівці поділяють ідею деблокування центру міста. “Такі люди є. Вони називаються тунеядцями. Багато з них не брали участі у революції, але зараз чомусь вважаються майданівцями і дозволяють собі висловлювати свою позицію. Такого морального права вони не мають”, - сказав Криворучко і зауважив, що йдуть переговори з усіма організаціями Майдану, а остаточне рішення, як очікується, буде оголошено у неділю.