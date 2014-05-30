Росія виділила 600 тис. євро в бюджет місії ОБСЄ в Україні
17:40, 30 травня 2014Політика
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Росія виділила близько 600 тис. євро в бюджет спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Росія виділила місії ОБСЄ в Україні гроші / replika.md
Про це повідомив постійний представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін.
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«Росія незмінно підтримує роботу спеціальної моніторингової місіїв Україні. Я маю доручення оголосити, що урядом Росії прийнято рішення про виділення до 600 тис. євро в якості внеску в її бюджет. Ці гроші будуть переведені за відповідними реквізитами», - йдеться в повідомленні російського міністерства закордонних справ.
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