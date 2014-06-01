Дії російських бойовиків в Україні спричинили смерть 122 людей - Генпрокуратура

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури, яка розпочала досудове розслідування за фактом вербування та підготовки найманців для участі в терористичній діяльності в Україні. повідомляє Українська правда.

"З метою розв’язання військового конфлікту, вчинення терактів в Донецькій та Луганській областях, повалення державної влади та порушення територіальної цілісності України, громадяни РФ створили на території Російської Федерації незаконні збройні формування – спеціальні навчальні центри, в яких проводиться вербування, фінансування та навчання найманців", - заявили в ГПУ.

За даними відомства, озброєні найманці за матеріальну винагороду у військовому спорядженні безперешкодно пропускаються службовими особами Прикордонної служби ФСБ Росії в Україну, де беруть активну участь у терористичній діяльності.

Читайте також1+1 просить ФСБ і МЗС Росії пояснити проникнення бойовиків на територію України"За даними слідства, здобуто беззаперечні докази вчинення громадянами Росії злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування військового конфлікту), ч. 5 ст. 260 (створення непередбачених законом збройних формувань, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків), ч. 1 ст. 447 (найманство), ч. 3 ст. 258 (теракт)", - зазначили в ГПУ.

За даними слідства, злочинні дії громадян Росії на території України, призвели до загибелі 122 людей, поранення майже 200 осіб та інших тяжких наслідків.