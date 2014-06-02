Трансляція прес-конференції «Як виконуватиметься закон про окуповані території»
14:32, 02 червня 2014Політика
0 0
Закон «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачає обов’язки органів прокуратури та судів вжити заходів щодо зміни підсудності та підслідності справ, що залишилися не розглянутими на окупованій території АР Крим.
Крим, наразі, тимчасово окупований військами Росії / REUTERS
На прес-конференції в УНІАН, зокрема, будуть підняті такі питання: Як виконується цей закон? Що мають робити сторони процесу? Учасники: Павло Петренко, міністр юстиції України, Георгій Логвинський, адвокат, голова Експертної ради Міністерства юстиції України – радник міністра, Аркадій Бущенко,адвокат, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter