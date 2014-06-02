Трансляція прес-конференції «Як виконуватиметься закон про окуповані території»

На прес-конференції в УНІАН, зокрема, будуть підняті такі питання: Як виконується цей закон? Що мають робити сторони процесу? Учасники: Павло Петренко, міністр юстиції України, Георгій Логвинський, адвокат, голова Експертної ради Міністерства юстиції України – радник міністра, Аркадій Бущенко,адвокат, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.