Ярема не виключає, що введення воєнного стану може нашкодити ситуації на сході України

Перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема вважає, що в рамках проведення АТО в Донецькій та Луганській можна проводити всі необхідні дії, а запровадження воєнного стану може як сприяти, так і нашкодити вирішенню ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перед засіданням уряду.

"Я впевнений, що коли новий президент вступить у свої повноваження, ми проведемо термінове засідання РНБО, і ці питання будуть розглядатися. Моя особиста позиція - я вважаю, що в рамках АТО можна проводити всі необхідні дії. Військовий стан, який може бути введений на території Донецької і Луганської областей, він може як сприяти, так і нашкодити у вирішенні цього складного питання", - сказав перший віце-прем’єр.

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Ярема, зокрема, нагадав, що при воєнному стані вводяться відповідні обмеження громадянських прав людей, які проживають в тих регіонах.

"А там більшість підтримують проведення АТО… Тому до цього питання треба підходити надзвичайно обережно", - підкреслив Ярема.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов доручив секретарю РНБО України Андрію Парубію вивчити питання необхідності введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях, де проводиться антитерористична операція, для запобігання подальшому розвитку та припинення збройного конфлікту на території України.