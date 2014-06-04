Донецькі сепаратисти просять у Росії $1 млрд кредиту

Як передає кореспондент УНІАН, про це в держдумі Росії на розширеному засіданні представників громадських організацій та органів державної влади заявив один з лідерів донецьких сепаратистів Борис Борисов.

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«Єдиний вихід із ситуації полягає в негайному перезапуску економіки регіону на основі російського рубля. Для цього необхідно створення центрального банку і отримання стабілізаційного кредиту від Росії в розмірі як мінімум $1 млрд», - сказав він, уточнивши, що такий банк пропонується створити в Ростові-на-Дону.

За словами Бориса Борисова, необхідність надання такого кредиту пояснюється тим, що економіка Донбасу становить приблизно понад 1 трлн рублів річного валового регіонального продукту». Кредит на $1 млрд складає близько 2-3% від ВВП Донецької області. Як він зазначив, це невелика сума, але вона допоможе організувати «нормальний господарський обіг» в області. «Це не велика цифра. На підставі внутрішніх ресурсів можна було б докапіталізувати цю суму вдвічі і мати достатньо засобів для організації нормального господарського обігу», - підкреслив він.