В зону АТО незабаром прибуде третій батальйон Нацгвардії

09:56, 05 червня 2014
Політика
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В зону антитерористичної операції (АТО) найближчим часом прибуде третій батальйон Національної гвардії.

В зону АТО к отправке готовится 3-й батальон Нацгвардии / фото УНИАН

Про це повідомив командир батальйону «Донбас», який увійшов до складу Національної гвардії, Семен Семенченко, інформує сайт МВС.

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«Третій батальйон Нацгвардії найближчим часом прибуде в зону АТО. За словами командира, кільце АТО швидкими темпами стискається навколо терористів, які знаходяться на сході України», - йдеться в повідомленні.

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