В зону АТО незабаром прибуде третій батальйон Нацгвардії

Про це повідомив командир батальйону «Донбас», який увійшов до складу Національної гвардії, Семен Семенченко, інформує сайт МВС.

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«Третій батальйон Нацгвардії найближчим часом прибуде в зону АТО. За словами командира, кільце АТО швидкими темпами стискається навколо терористів, які знаходяться на сході України», - йдеться в повідомленні.