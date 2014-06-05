В зону АТО незабаром прибуде третій батальйон Нацгвардії
09:56, 05 червня 2014Політика
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В зону антитерористичної операції (АТО) найближчим часом прибуде третій батальйон Національної гвардії.
В зону АТО до відправлення готується 3-й батальйон Нацгвардії / фото УНІАН
Про це повідомив командир батальйону «Донбас», який увійшов до складу Національної гвардії, Семен Семенченко, інформує сайт МВС.
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«Третій батальйон Нацгвардії найближчим часом прибуде в зону АТО. За словами командира, кільце АТО швидкими темпами стискається навколо терористів, які знаходяться на сході України», - йдеться в повідомленні.
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