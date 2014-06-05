Депутат назвав рішення ЦВК щодо розпуску Черкаської ТВК заангажованим

«Центральна виборча комісія України прийняла чергове ганебне рішення щодо розпуску територіальної виборчої комісії м. Черкас», - так прокоментував народний депутат Андрій Павловський рішення ЦВК щодо рішення Черкаської територіальної виборчої комісії перерахувати бюлетені з виборів до Черкаської міської ради і міського голови.

Читайте такожГолова ЦВК закликав Раду в майбутньому не об'єднувати загальноукраїнські та місцеві вибориЗа інформацією народного депутата, постановами Черкаської ТВК було встановлено, що на багатьох дільницях м. Черкаси на виборах міського голови так і міської ради були наступні порушення:

· використовувались бюлетені невстановленого зразка,

· дільничними комісіями бюлетені видавались без печаток виборчої комісії,

· встановлено невідповідність кількості виданих бюлетенів кількості порахованих і т.д.

За словами Андрія Павловського, «на деяких дільницях замість бюлетенів видавались ксерокопії бюлетенів. Це нагадує голосування в Криму, де на виборах замість бюлетенів видавали папірці без печаток, без жодного захисту».

«Після встановлення цих численних фактів фальсифікації, Черкаське ТВК передало відповідні звернення до правоохоронних органів та прокуратури Черкас. Відкрито декілька кримінальних справ за фактом порушення виборчого законодавства. Проведено 5 засідань Черкаського окружного суду, який визнав неможливість через масові фальсифікації встановити результати виборів як міського голови так і міської ради. На підставі цього Черкаська ТВК прийняла рішення про перерахунок голосів на цих дільницях, керуючись фактами перевірок правоохоронців, численними скаргами. В результаті перерахунку були підтверджені всі факти, про які сказано», - повідомив народний депутат.

Він наголосив, що «замість того, щоб відмітити членів Черкаської ТВК за принциповість, за те, що люди не погоджувались затвердити сфальсифіковані результати, ЦВК прийняло рішення їх розпустити. Створити нове ТВК, яке протягом тижня, не зважаючи на фальсифікації, повинно встановити результати виборів».

Андрій Павловський назвав рішення ЦВК заангажованим, адже протоколи Черкаського ТВК про порушення на місцевих виборах підтверджені рішенням суду, яке не можна ігнорувати.

«Потрібно було зобов’язати дільничні комісії перерахувати результати. Якщо неможливо їх встановити, то визнати неможливість через масові фальсифікації встановити результати виборів як міського голови так і міської ради», - вважає народний депутат.

Доповідала це питання регіонала Лукаш, сестра якої знаходиться в міжнародному розшуку. Більшість членів ЦВК призначена ВРУ по квоті ПР та КПУ. За рішення проголосувало 11 з 15 членів ЦВК.

Як відомо, 1 червня міліція почала розслідувати невиконання Черкаською міською територіальною виборчою комісією рішення про перерахування бюлетенів на 30 ділянках на виборах мера й міської ради.

Виборчком у ніч на 30 травня ухвалив рішення щодо початку перерахування бюлетенів на 30 ділянках.

Разом з тим до остаточного, передбаченого законодавством, строку оголошення виборчкомом результатів виборів (24:00 30 травня), комісія перерахувала голоси лише на 2 ділянках.

Партія вільних демократів, партії "Батьківщина", "Удар", Радикальна партія Олега Ляшка, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", партія "Солідарність", партія "Рідне місто", Партія ветеранів Афганістану й партія "Реформи й порядок" проходять у Черкаську міськраду за даними паралельного підрахунку 100% протоколів.

Колишній голова Черкаської міськради Сергій Одарич лідирує на виборах мера міста, за попередніми даними Черкаської обласної організації Комітету виборців України.