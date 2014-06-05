У Макіївці знайшли тіла громадян Йорданії і Єгипту з фрагментами камуфляжу
У Макіївці знайшли обгорілі тіла двох громадян Єгипту і Иординии, які підозрювалися в участі в незаконних військових формуваннях.
Як повідомило «ОстроВу» джерело в правоохоронних органах, в Червоногвардійському районі Макіївки був виявлений автомобіль і трупи 4 чоловіків біля нього. Зокрема, біля дверей водія легкового автомобіля, знайдено тіло громадянина Єгипту, який був відрахований з Донецького національного медичного університету, і тіло громадянина Йорданії - випускника цього ж університету. Обидва, розірвавши зв'язок з ВУЗом, і відмовилися повертатися на батьківщину.
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«За попередніми даними, загиблі брали участь у незаконних військових формуваннях», - сказав співрозмовник. При цьому він не уточнив, кому належали 2 інших тіла.
Як повідомлялося, 2 червня в лісопосадці Червоногвардійського району Макіївки було виявлено легковий автомобіль з 4 трупами чоловіків. На тілах загиблих, крім слідів дії вогню, є залишки камуфляжного одягу.