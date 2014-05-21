Яценюк побачив покращення ситуації на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Третього загальноукраїнського круглого столу сьогодні в Миколаєві.

"Протягом останніх днів можна сказати, що ситуація на Донбасі розгорнулася в інший бік. І коли ті, хто сьогодні представляють Донбас і контролюють Донбас, заявили про те, що ніякі самопроголошені бандитські “Донецькі республіки” не керуватимуть ні Донбасом, ні Україною, можу сказати, що це теж можна зарахувати в актив нашої спільної діяльності", - сказав він.

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Яценюк також позитивно оцінив результати попередніх круглих столів.

"Були зроблені певні речі, які носять політичний характер, в тому числі і прийнятий парламентом меморандум (УНІАН: ухвалений 20 травня Меморандум взаєморозуміння і миру)... Це теж крок, і краще мати цей меморандум, ніж його не мати, і краще показати, що ми здатні хоча б в якихось питаннях досягати згоди, ніж мати автомати і бандитів в Донецьку і Луганську", - сказав він.