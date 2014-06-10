Порошенко: Україна повинна гарантувати собі безпеку з боку Росії

Україна не може почуватися в безпеці без діалогу і взаєморозуміння з Росією. Про це в ексклюзивному інтерв’ю американському виданню Time заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє Радіо Свобода.

«Можливо, дехто з українців хотів би мати за сусіда Швецію чи Канаду, але ми маємо Росію», – відзначив Порошенко.

Саме з огляду на це, відзначає Time, Порошенко провів перший повний робочий день у неділю у «марафонських переговорах з послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим». Президент України вважає, що не має іншого вибору, ніж сісти з Росією за стіл переговорів, оскільки жодна країна не готова надати Україні гарантій безпеки від наступних атак.

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8 і 9 червня учасники тристоронньої контактної групи з реалізації положень мирного плану президента України в складі представників України, Росії та ОБСЄ провели три засідання.

«Сторони дійшли спільного розуміння щодо ключових етапів виконання згаданого плану і переліку першочергових завдань, досягнення яких сприятиме деескалації ситуації в Донецькій і Луганській областях України», – йдеться в повідомленні Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.