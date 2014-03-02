НАТО закликає Україну й Росію до негайного діалогу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Ради НАТО, опублікованій на сайті Альянсу.

”Північно-Атлантична Рада засуджує військову ескалацію у Криму з боку Російської Федерації і висловлює глибоке занепокоєння мандатом Ради Федерації на застосування збройних сил Російської Федерації на території України,”- йдеться у заяві.

”Військова операція проти України сил Російської Федерації є порушенням міжнародних норм і суперечить принципам Ради НАТО-Росія і програмі ”Партнерство заради миру”. Росія має поважати свої зобов`язання згідно Статуту Об`єднаних Націй та духу і принципів ОБСЄ, на яких спирається мир у Європі. Ми закликаємо Росію до де-ескалації напруги,” -додає Півнінчо-Атлантична Рада, до складу якої входить генсек НАТО та посли 28 країн-членів Альянсу.

Рада НАТО закликала Україну та Росію до мирного врегулювання ситуації в Криму через негайний діалог за можливого посередництва або Ради Безпеки ООН, або ОБСЄ.

”Ми закликаємо Російську Федерацію поважати свої міжнародні зобов`язання, включно з тими, які містяться в Будапештському Меморандумі 1994 року, Договорі про дружбу і співробітництво між Росією та Україною від 1997 року, і угод, які регулюють базування Чорноморського флоту Росії і повернути свої війська на їхні бази, а також утримуватись від будь-якого втручання будь-де в Україні,” - заявила Рада НАТО.

Північно-Атлантична Рада зібралася на своє засідання на вимогу України для обговорення ситуації в Криму. Після її проведення було також засідання Комісії Україна-НАТО в штаб-квартирі Альянсу.