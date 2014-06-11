ЗМІ: Лавров голосно розсміявся після заяви Польщі про неповторення "кримського сценарію"

Міністра закордонних справ Російської федерації Сергія Лаврова розсмішили слова глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про запевнення російської сторони у неможливості повторення сценарію приєднання до складу Росії інших територій так, як це мало місце в березні цього року з Кримом.

Про це повідомляє польська Gazeta Wyborcza.

"Ми маємо запевнення, що кримський сценарій не повториться", - сказав вчора у Санкт-Петербурзі Сікорський, слова якого наводить польське видання та відзначає, що власне після них глава російського МЗС "голосно розсміявся".

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"Чи російський міністр намагався сміхом спростувати те, чого так бояться політики в Європейському Союзі - що російські солдати так само, як у березні Крим, захоплять Донецьк та Луганськ?", - відзначає видання.

Газета зауважує, що глави МЗС Польщі та Німеччини у Санкт-Петербурзі брали участь в черговому засіданні так званого "королівського трикутника", на якому, зокрема, обговорювали питання cитуації в Україні.

Пізніше Лавров похвалив розмови з європейськими міністрами за "конструктивізм" та назвав їх "надзвичайно потрібними", але сторонам не вдалося досягти згоди.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Росія за допомогою своїх військових захопила Крим, де провела невизнаний Києвом та світом референдум, за підсумками якого включила півострів до свого складу, порушивши основоположні міжнародні принципи прийняті після Другої світової війни, які гарантують непорушність кордонів.

Західні держави покарали кілька десятків високопоставлених росіян, серед яких близькі друзі та соратники Президента РФ Володимира Путіна, візовими та економічними санкціями та пригрозили ще суворішими покараннями, якщо Росія продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні.

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У квітні озброєні люди, в яких українські силовики та експерти впізнали російських спецназівців, почали захоплювати низку адміністративних будівель в кількох містах Донецької та Луганської областей, після чого у травні теж провели невизнаний ніким референдум про незалежність та попросилися до складу Росії.

Водночас цього разу російська влада заявила, що з повагою ставиться до волевиявлення мешканців Донбасу, відмовившись чітко задекларувати своє визнання нових республік та не коментувала можливість їх включення до свого складу.