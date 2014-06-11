Розпочато досудове розслідування за фактом привласнення 3,2 млн гривень Пенсійного фонду - ГПУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, Головним управлінням захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту проведено перевірку додержання вимог законодавства при здійсненні Пенсійним фондом України закупівель послуг по розробці і супроводу програмного забезпечення.Читайте такожПрокуратура Києва порушила кримінальні справи щодо Портнова і Лукаш

За результатами перевірки встановлено, що службові особи одного з київських товариств, використовуючи «фіктивне» підприємство як субпідрядної організації, підробили акти здачі-приймання послуг, у зв'язку з чим завищили вартість наданих послуг. У результаті цієї угоди підприємці привласнили кошти Пенсійного фонду.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.