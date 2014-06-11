Le Parisien: Час деескалації конфлікту в Україні

У статті під назвою «Час деескалації конфлікту в Україні» в газеті Le Parisien йдеться про те, що ескалація ситуації на Україні «поступилася місцем новій атмосфері», як вважає глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр.

Він зазначив, що всі сторони «готові» прийняти заходи для деескалації кризи, що триває вже кілька місяців. Після переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і польським колегою Радославом Сікорським у Санкт-Петербурзі, німецький міністр заявив: «Я не кажу, що ми вже знайшли рішення для виходу з кризи, але ескалація поступилася місцем новій атмосфері».

У той же час, у вівторок російська влада підтримала рішення Президента України Петра Порошенка про створення гуманітарних коридорів на сході, де українська армія проводить операцію проти збройного повстання проросійських ополченців, як цього вимагала Москва. «Ми дізналися, що пан Порошенко оголосив про створення гуманітарних коридорів для тих, хто хоче залишити Донецьку та Луганську області. (...) Ми вітаємо це рішення. Це крок у правильному напрямку», - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Ця деескалація конфлікту, яку дуже чекають в Україні та на Заході, почалася через кілька днів після того, як 6 червня Президент Росії Володимир Путін і український лідер Петро Порошенко несподівано потиснули один одному руки під час святкування річниці Нормандської операції.

Обраний 25 травня прозахідний мільярдер Порошенко нещодавно визнав, що для того, щоб відновити мир у всій Україні, необхідно налагодити відносини з Росією. У той же час, він підтвердив, що статус проросійського Криму, а також проєвропейська орієнтація України не ставляться під питання.