Москва не думає, що в Україну пора вводити миротворців

"Про миротворчі сили ми мову не ведемо. Не вважаємо, що справа дійшла до такої точки", - сказав він, передає ИТАР-ТАСС.

Як повідомив Сергій Лавров, російська сторона знає, що сепаратисти на сході України готові до припинення вогню, але, на його думку, перший крок має зробити влада.

Читайте такожЛавров пропонує «узгодити майбутній державний устрій» України

При цьому він зазначив, що Москва вимагає негайного розслідування "застосування в Україні запалювальних бомб та інших заборонених видів озброєння". "Особливе занепокоєння викликають повідомлення про застосування українськими збройними силами запалювальних бомб і інших невибіркових видів озброєнь. Ці повідомлення потребують термінової перевірки", - додав міністр.

Читайте такожЗМІ: Лавров голосно розсміявся після заяви Польщі про неповторення "кримського сценарію"

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили про використання української армією фосфорних бомб, ілюструючи сюжет кадрами, знятими в Іраку в 2004 році.

Крім того, російський міністр повідомив, що Росія вносить до Ради Безпеки ООН проект резолюції щодо ситуації в Україні, в якому закликає до негайного припинення насильства.