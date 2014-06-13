Еттінгер пропонує провести переговори між "Нафтогазом" і "Газпромом" 14 червня в Києві

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості з посиланням на телефонну розмову міністра Юрія Продана з єврокомісаром.

«Юрій Продан запропонував провести наступний раунд тристоронніх переговорів найближчими днями, починаючи з суботи, у м. Київ або в будь-якому місті ЄС. Гюнтер Еттінгер принципово підтримав цю пропозицію, зазначивши при цьому, що наступний тристоронній раунд переговорів доцільно провести за результатами зустрічі на рівні господарюючих суб'єктів. Таку двосторонню зустріч єврокомісар запропонував провести в суботу в першій половині дня в Києві на рівні керівників НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», - йдеться в повідомленні міністерства.

У міністерстві також відзначили, що Україна залишається відкритою для переговорів з російською стороною. Але в той же час зауважили, що "російська сторона фактично зірвала переговорний процес із врегулювання взаємин України і Російської Федерації в газовій сфері".

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Як повідомляв УНІАН, 13 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам, обласним державним адміністраціям і керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з понеділка, 16 червня, переходити на план функціонування енергетичної галузі в умовах припинення поставок російського газу.

Міненерго РФ сьогодні, 13 червня, заявило, що з 10.00 16 червня стосовно України може бути запроваджено режим передоплати за газ, імпортований в Україну, якщо не буде погашена заборгованість за поставлене паливо.

Разом з тим, українська сторона заявляє, що готова погасити борг в обсязі 1,9 млрд дол. відразу ж, тільки-но буде встановлена справедлива й ринкова ціна за паливо.

Переговори про врегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку червня у тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 дол. за тисячу кубометрів з урахуванням знижки у 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може в будь-який момент відмовитися від цієї знижки. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні за газ 268 дол. за 1 тис. кубометрів.

Сьогодні, 13 червня, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що європейські компанії пропонують Україні закуповувати в них газ за ціною, нижчою за 326 дол. за тисячу кубометрів, і Україна планує погодитися на ці пропозиції.