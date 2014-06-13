В МВС заперечують заяву ГПУ про перешкоджання розслідуванню вбивств на Майдані

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні МВС України.

«13 червня 2014 року окремими інтернет-виданнями поширена інформація з посиланням на заяву виконуючого обов`язки генерального прокурора України Олега Махніцького щодо направлення, з метою уникнення відповідальності, працівників колишнього спеціального підрозділу «Беркут» для участі в антитерористичних заходах на територіях Донецької та Луганської областей. Зазначена інформація не відповідає дійсності», - наголошується у повідомленні.

При цьому в МВС роз’яснюють, що, відповідно до розпоряджень керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, відповідно до вимог Закону України «Про боротьбу з тероризмом», Міністерством внутрішніх справ в райони проведення антитерористичних заходів у східних регіонах держави були виділені необхідні сили та засоби.

У зв`язку із загостренням та подальшою ескалацією ситуації, що безпосередньо обумовлено активізацією силового протистояння з боку сепаратистів та представників самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, прийнято рішення залучати до виконання завдань в районах антитерористичних операцій особовий склад спеціальних підрозділів міліції, одним із завдань яких, відповідно до відомчих нормативно-правових актів, є припинення діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), а також заходів, пов`язаних з припиненням терористичної діяльності.

Так, на даний час до виконання завдань із протидії тероризму на територіях Донецької та Луганської областей залучено практично всі спеціальні підрозділи, сформовані на базі колишнього спецпідрозділу «Беркут».

Працівники цих підрозділів з мужністю та честю, не шкодуючи власного життя, перебувають на передовій сил антитерористичної операції, ведуть наполегливу та активну боротьбу з ворожими елементами.

Ми маємо уже перші втрати серед бійців підрозділу – це загибель семи працівників спеціальної роти міліції УМВС України в Івано-Франківській області та поранення п`яти працівників спеціальних рот міліції УМВС України в Тернопільській та Івано-Франківській областях.

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Що безпосередньо стосується особового складу колишнього «Беркуту» міста Києва – 80 працівників спеціального полку міліції 21 травня 2014 року відбули в район міста Слов`янськ Донецької області для проведення ротації задіяного в АТО зведеного загону Сумської області.

Зазначені працівники відряджалися зі штатним озброєнням, яке перебувало на офіційному обліку в підрозділі та видавалося з кімнати збереження зброї полку.

«До працівників, які відбували в район проведення антитерористичної операції, Генеральною прокуратурою України не було висунуто жодних обвинувачень щодо вчинення ними злочинних дій, а також не було обрано запобіжних заходів.

Крім того, до Генеральної прокуратури України з Міністерства внутрішніх справ не надсилалося будь-яких листів, на які посилаються інтернет-видання, стосовно припинення кримінальних проваджень щодо подій, під час масових акцій протесту у місті Києві», - сказано у повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що у першу чергу зацікавлені у встановленні об`єктивної істини подій, що мали місце в центральній частині Києва і пов`язані з масовими вбивствами мирних учасників протесту.

«У зв`язку з цим немає жодних підстав обвинувачувати МВС у перешкоджанні слідству», - резюмували у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 червня, Махніцький заявив, що деякі посадові особи МВС здійснюють приховану протидію розслідуванню масових вбивств на Майдані.

Серед іншого він зазначив, що керівництвом МВС без узгодження з Генпрокуратурою прийнято рішення про відрядження бійців полку спеціального призначення (колишніх працівників «Беркуту») при ГУ МВС України в м. Києві до Донецької та Луганської областей для участі в антитерористичній операції.

При цьому, як зазначив в.о. генпрокурора, частина цих бійців відряджена на схід зі зброєю, яка перевіряється на предмет використання під час масових розстрілів у центрі Києва.

Довідка УНІАН. Після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто осіб, сотні було поранено, найбільше з яких - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів, котрі влучали демонстрантам в голову, серце та шию.

3 квітня Махніцький повідомив, що наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видавав екс-президент Янукович через свою Адміністрацію, МВС та СБУ.

21 березня в.о. генпрокурора заявив, що Генпрокуратура встановила імена снайперів, які стріляли у демонстрантів на вулиці Інститутській.