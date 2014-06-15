У Маріуполі снаряд бойовиків потрапив в автомобіль пастора місцевої церкви - ЗМІ

Вранці 14 червня, під час теракту на пост-мосту трагічно загинув пастор Сергій Скоробагач, який був головою ради церков Маріуполя.

Про це місцевому виданню "0629" повідомили парафіяни церкви "Оновлення", в якій Скоробогач був пастором.

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В його автомобіль "Хонда" потрапив один зі снарядів, який був випущений терористами.

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"Сергій Петрович присвятив своє життя турботі про дітей-сиріт і ця фатальна поїздка була зі служіння. Жодних політичних чи ідеологічних причин з його боку ніколи не було", - кажуть прихожани церкви "Оновлення".