ЗМІ: до українського кордону з боку Калуги їде 200 одиниць техніки

Про це повідомили в ефірі одного з телеканалів з посиланням на власні джерела. Згідно інформації, колона складається з близько 200 одиниць техніки.

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"В штабі АТО запевнили - українські військові знаходяться в повній бойовій готовності. За минулу добу спроб прорватися з боку Росії не було", - йдеться в повідомленні, передає "Українська правда".