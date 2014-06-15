ЗМІ: до українського кордону з боку Калуги їде 200 одиниць техніки

21:23, 15 червня 2014
Політика
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В сторону українського кордону в Ростовській області з боку Калуги рухається колона військової техніки.

СМИ сообщили о приближении военной техники к украинской границе / фото mischko.livejournal.com

Про це повідомили в ефірі одного з телеканалів з посиланням на власні джерела. Згідно інформації, колона складається з близько 200 одиниць техніки.

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"В штабі АТО запевнили - українські військові знаходяться в повній бойовій готовності. За минулу добу спроб прорватися з боку Росії не було", - йдеться в повідомленні, передає "Українська правда".

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