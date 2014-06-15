Міноборони: сили АТО застосовують адекватні заходи до бойовиків

Зокрема у терористів знайдені стрілецька зброя, ПЗРК різних модифікацій, ПТУР «Фагот», РПГ-7, РПГ-22, велика кількість вибухівки, набоїв, засобів індивідуального захисту, деталізовані топографічні карти та печатку командира гарнізону міста Сєвєродонецьк на ім'я Павла Дрємова.

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Як зазначається у повідомленні Міністерства оборони, вчора у результаті авіаудару, завданого авіацією АТО по позиціях бойовиків у районі Краматорськ -Дружківка, знищено більше 50 бойовиків. Ще близько 150 отримали поранення. Серед загиблих ідентифіковані в основному особи неслов'янської зовнішності.

Діями авіації АТО в цьому ж районі знищено склад боєприпасів бойовиків. Очевидці протягом трьох годин спостерігали вибухи в точці нанесення авіаудару.

У Станично-Луганському силами авіації АТО були ліквідовані 2 блокпости бойовиків. У районі населеного пункту Дяківка завдано артилерійського удару по базах дислокації бойовиків.

Втрат серед учасників АТО за підсумками точкових ударів не зафіксовано.

Протягом минулої доби в районі населеного пункту Семенівка (під Слов'янськом) підрозділи сил АТО стримували спроби прориву бойовиків через кільце блокади, відкидаючи бойовиків на вихідні позиції.

У районі населеного пункту Щастя підрозділи сил АТО проводять заходи з блокування та знищення бойовиків. З цією метою створено 2 додаткових блокпости, проводяться інші спеціальні заходи.

За цей період силами АТО заблоковано рух 7 автомобільних колон, в їх складі були мікроавтобуси, які перевозили для бойовиків зброю і боєприпаси. Знищено 2 БТР, 2 танки Т-64Б, 2 КамАЗи з встановленими на них кулеметами ДШК, систему залпового вогню БМ-21 "Град", ще одну БМ-21 захоплено. Разом з нею вилучено і документацію, яка підтверджує, що бойова машина знаходиться на озброєнні у збройних сил Росії.

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Силами АТО взято під контроль 248 км державного кордону. Більше 10 населених пунктів повернулись під контроль українських військових.

Керівництво АТО в черговий раз звертається до мирних жителів з проханням у жодному разі не знаходитися поруч з базами бойовиків та на їхніх блокпостах.