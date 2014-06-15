Газові переговори в Києві знову завершилися нічим

Як заявив журналістам єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер, сторони переговорів знову не дійшли до компромісу і так ні до чого не домовилися, передає ТСН.

Першими урядову будівлю залишили представники російської делегації – росіяни без коментарів сіли в автомобіль та поїхали геть.

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Наразі журналісти чекають коментарів від Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у Києві відновилися газові переговори Україна-Росія-ЄС.