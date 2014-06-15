Переговори Україна-Росія-ЄС з газових питань відновилися у Києві

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Європейській комісії.

"Переговори між сторонами продовжилися", - повідомили в ЄК.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня у Києві в готелі «Хілтон» проходив черговий раунд переговорів щодо врегулювання газової суперечки між главами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і російського газового монополіста «Газпрому».

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У переговорах брали участь міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан і Єврокомісар Гюнтер Еттінгер.

Тристоронні переговори щодо газу у форматі Росія-Україна-ЄС, що проходили в суботу, завершилися безрезультатно.

Глава делегації - керівник російського газового монополіста "Газпрому" Олексій Міллер залишив готель без пояснення причин.

13 червня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам, обласним державним адміністраціям і керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з понеділка, 16 червня, переходити на план функціонування енергетичної галузі в умовах припинення поставок російського газу. Доручення прем'єра прозвучала після заяв про зрив українсько-російських переговорів по газу, які проводилися з початку червня. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 дол. за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол.

Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна буде встановлюватися російським урядом, який може в будь-який момент відмовитися від цієї знижки. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу 268 дол. за 1 тис. кубометрів.

Тим часом ”Газпром” очікує перерахування Україною 1,95 мільярда доларів до 16 червня, в іншому разі щодо поставок газу Україні Росія погрожує ввести режим передоплати.

13 червня, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що європейські компанії пропонують Україні закуповувати в них газ за ціною нижче 326 дол. за тисячу кубометрів і Україна планує погодитися на ці пропозиції.