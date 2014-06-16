За вказівкою: російський журналіст пояснив, звідки беруться фосфорні бомби над Донбасом

18:24, 16 червня 2014
Політика
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У мережі з'явилося відео допиту затриманого 14 червня журналіста телеканалу "Звєзда" Євгена Давидова.

Журналіст пояснив, чому Ірак показують під виглядом України

Запис викладено на відеохостинг youtube користувачем Дмитрий Субботин.

За словами журналіста, вони провели місяць в Україні, працювали спочатку в Києві, потім на території Донбасу.

"Ми знімали сюжети про військові дії, про те, як... ну, власне кажучи, про те, як живуть люди", - розповів Давидов.

При цьому, відповідаючи на питання про матеріали про обстріл Слов'янська з реактивних систем залпового вогню, журналіст заявив, що працював не в Слов'янську, а в Донецьку, але "за вказівкою керівництва" міг сказати, що Слов'янськ обстрілювали з "Градів".

"За вказівкою керівництва, по дзвінку наших редакторів - вони телефонують, кажуть, що от, відповідно, потрібно сказати в сюжеті, що обстріляли з "Граду", що були там фосфорні бомби. Картинки такої у мене немає, тому що я перебуваю в Донецьку, а не Слов'янську, і як вони перекривали, якою картинкою, я не знаю", - зізнався Давидов.

Також журналіст заявив, що не дивиться свої готові репортажі, які виходять на каналі, і визнав, що "фосфорного" бомбардування Слов'янська не було.

Нагадаємо, телеканал "Звєзда" 12 червня повідомив про бомбардування української авіацією Семенівки на околиці Слов'янська фосфорними бомбами. Сюжет був проілюстрований відеозаписом, зробленим в Іраку в 2004 році.

Затримані співробітники "Звєзди" сьогодні були передані російському військовому аташе в Дніпропетровську.

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