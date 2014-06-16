За вказівкою: російський журналіст пояснив, звідки беруться фосфорні бомби над Донбасом

Запис викладено на відеохостинг youtube користувачем Дмитрий Субботин.

За словами журналіста, вони провели місяць в Україні, працювали спочатку в Києві, потім на території Донбасу.

"Ми знімали сюжети про військові дії, про те, як... ну, власне кажучи, про те, як живуть люди", - розповів Давидов.

При цьому, відповідаючи на питання про матеріали про обстріл Слов'янська з реактивних систем залпового вогню, журналіст заявив, що працював не в Слов'янську, а в Донецьку, але "за вказівкою керівництва" міг сказати, що Слов'янськ обстрілювали з "Градів".

"За вказівкою керівництва, по дзвінку наших редакторів - вони телефонують, кажуть, що от, відповідно, потрібно сказати в сюжеті, що обстріляли з "Граду", що були там фосфорні бомби. Картинки такої у мене немає, тому що я перебуваю в Донецьку, а не Слов'янську, і як вони перекривали, якою картинкою, я не знаю", - зізнався Давидов.

Також журналіст заявив, що не дивиться свої готові репортажі, які виходять на каналі, і визнав, що "фосфорного" бомбардування Слов'янська не було.

Нагадаємо, телеканал "Звєзда" 12 червня повідомив про бомбардування української авіацією Семенівки на околиці Слов'янська фосфорними бомбами. Сюжет був проілюстрований відеозаписом, зробленим в Іраку в 2004 році.

Затримані співробітники "Звєзди" сьогодні були передані російському військовому аташе в Дніпропетровську.