Порошенко підтримав ініціативу дострокових виборів в Раду

Він наголошує, що запит в суспільстві на повне перезавантаження влади залишається актуальним.

Про це Петро Порошенко заявив на зустрічі з лідерами парламентських фракцій «Батьківщина», Партії регіонів, УДАР, «Свобода», а також депутатських груп «Економічний розвиток» та «Суверенна європейська Україна», повідомляє офіцій ний сайтпрезидента, передає Радіо Свобода.

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Крім цього, обговорювалися ініціативи Порошенка щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України. «Цей законопроект повністю відповідає нашій ініціативі щодо децентралізації влади і є ключовим елементом нашого мирного плану на Донбасі», – твердить він.

Глава держави також наголосив на необхідності чіткого розмежування повноважень між президентом, парламентом та урядом задля ефективнішого функціонування системи влади.

Президент України вже вдруге публічно висловлюється на підтримку дострокових виборів парламенту і внесення змін до Конституції. Вперше Петро Порошенко заявив про це у своїй інавгураційній промові.