Полтавщина прийняла вже майже тисячу родин зі сходу та Криму - голова ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Полтавської ОДА Віктор Бугайчук сьогодні на прес-конференції.

«Ми вже прийняли 950 сімей. Усіх переселенців забезпечили тимчасовим житлом. Зараз плануємо прийняти 380 дітей зі сходу в дитячі оздоровчі табори, інтернати. Дітей звідти забираємо, тому що усвідомлюємо, що ситуація дуже складна», - сказав губернатор.

Читайте такожУ Києві в сім'ях вимушених переселенців зі Сходу та Криму вже народилося 8 дітейВін також зазначив, що зараз в області планується створити спеціальний фонд, на якому акумулюватимуться кошти на потреби оборони й для допомоги переселенцям із Криму й зі сходу України.