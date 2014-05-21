До Маріуполя терористи пригнали БРДМ, бойовики з автоматами пересуваються центром

Терористи в масках бігають центром Маріуполя. Також на вулиці Грецькій стоїть БРДМ, повідомляє 0629.com.ua.

"Бачили осіб 7-8 з автоматами у масках на проспекті Леніна. Люди ховаються по магазинах", - зазначають городяни. - Бачили в районі кінотеатру "Перемоги" людей з автоматами, бігли у бік ДТСААФ".

У прес-службі Маріупольського МУ міліції повідомили, що з'ясують ситуацію.

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"Станом на 12.00 повідомлень до чергової частини від населення не надходило", - заявили вони.

В організації, яка вважає себе "прес-службою ДНР" повідомили, що озброєні люди у масках - представники силового блоку так званої "ДНР", які захищають штаб самопроголошеної "республіки", що знаходиться на вулиці Грецькій. Що стосується бронетранспортера, то це також машина терористичної організації "Донецька народна республіка". Звідки взялася бойова машина, не повідомляють.