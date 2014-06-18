Сьогодні Рада планує ухвалити звернення до ООН, ОБСЄ і Ради Європи (онлайн-трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогоднішнім порядком денним передбачений розгляд проекту постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з контролю за розслідуванням особливо резонансних кримінальних справ з метою недопущення політичних репресій і запобігання уникнення вищими посадовими особами держави, які скоїли злочин, покарання.

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Також народні депутати розглянуть питання затвердження положення про акредитацію журналістів і технічних працівників ЗМІ при Верховній Раді та питання встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності.

Сьогодні планується заслухати інформацію правління Національного банку України про діяльність банку з березня по червень 2014 року. Її має представити голова НБУ Степан Кубів.