Сьогодні Рада планує ухвалити звернення до ООН, ОБСЄ і Ради Європи (онлайн-трансляція)
Сьогодні Верховна Рада України розгляне три проекти постанов зі зверненнями до Генеральної асамблеї ООН та Ради безпеки ООН, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, а також до Ради Європи.
Як передає кореспондент УНІАН, також сьогоднішнім порядком денним передбачений розгляд проекту постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з контролю за розслідуванням особливо резонансних кримінальних справ з метою недопущення політичних репресій і запобігання уникнення вищими посадовими особами держави, які скоїли злочин, покарання.
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Також народні депутати розглянуть питання затвердження положення про акредитацію журналістів і технічних працівників ЗМІ при Верховній Раді та питання встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності.
Сьогодні планується заслухати інформацію правління Національного банку України про діяльність банку з березня по червень 2014 року. Її має представити голова НБУ Степан Кубів.