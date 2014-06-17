ВР ухвалила постанову, яка дозволить провести демаркацію кордону з РФ

Верховна Рада підтримала постанову щодо посилення захисту державного кордону (реєстраційний №4048а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 народний депутат.

Не голосували у повному складі фракції КПУ та Партія регіонів.

Постановою рекомендується Державній прикордонній службі України у місячний термін розширити штат службовців для більш повного охоплення ділянки державного кордону з Російською федерацією.Читайте такожКоломойський запропонував Порошенку за свій рахунок звести загородження на кордоні з Росією

Також документом рекомендовано Кабінету міністрів України у місячний термін визначити кількість пунктів пропуску через державний кордон з Росією.

Відповідно до постанови пропонується негайно затвердити документи, необхідні для проведення в односторонньому порядку демаркації сухопутної ділянки кордону з Російською федерацією, яка буде обладнана за прикладом зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

Також передбачено негайно ухвалити рішення про призупинення роботи пунктів пропуску через державний кордон та посилити контроль над ділянкою державного кордону з Республікою Молдова в районах межування з невизнаною Придністровською Молдавською республікою.Читайте такожМЗС: Україна має право на односторонню демаркацію кордону з Росією

Передбачено виділення коштів для впорядкування сухопутної ділянки державного кордону з Російською федерацією, розширення штату Державної прикордонної служби України та реалізації інших вищезгаданих заходів.