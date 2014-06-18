Українці перетворюються на найсильнішу націю Європи - литовський політик

Про це в ефірі 5 каналу заявив екс-прем'єр Литви Андрюс Кубілюс.

«Україна є першою мішенню цієї агресивної політики Кремля . Я думаю, що ця агресія відбувається через те, що в Кремлі почали розуміти, що вони програють. Ця агресія з'явилася через слабкість, коли побачили, що на Майдані програли геополітичну битву за Україну, через це з'явилася агресія і нервозність. Ми всі розуміємо наскільки вам важко, не будучи готовими до такого розвитку подій. Не будучи готовими до того, що з боку Росії почнеться така агресія", - розповів політик.

Читайте такожУкраїна повинна посилити свою інформаційну пропаганду - посол ПольщіВ той же час, колишній прем'єр Литви налаштований оптимістично.

"Але те, що ви робите - я налаштований оптимістично, дуже важко дивитися на трагедію і загибель людей, але українські військові ростуть на очах. Українська нація, вся нація, росте на очах і стає найсильнішою європейською нацією", - заявив він.