Закон про особливості звільнення депутатів-сумісників визнали неконституційним

Конституційний Суд України визнав повністю неконституційним закон про особливості звільнення з посад осіб, що суміщають депутатство з іншою працею.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено сьогодні Конституційним Судом за поданням 52 народних депутатів щодо відповідності Конституції України Закону «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності" від 8 липня 2005 року та конституційним поданням 89 народних депутатів про офіційне тлумачення положень пункту 2 частини 2 статті 90 Конституції України, статті 5 Закону України «Про особливості звільнення з посад, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності».

КС об’єднав обидва подання в одне конституційне провадження.

Суд дійшов висновку, що за своїм змістом закон не відповідає Конституції України щодо захисту конституційного права людини на працю. Тому, згідно з положенням статті 152 Конституції, є підстави для визнання його неконституційним повністю.

У рішенні КС зазначається, що в разі обрання громадянина народним депутатом він має припинити свою діяльність, яка є несумісною з новим статусом. При цьому закон безальтернативно покладає зобов’язання щодо виконання таких дій на певних суб’єктів владних повноважень без з’ясування позиції особи, яку обрано народним депутатом.

КС зазначає, що у разі призначення народного депутата на посаду, яка є несумісною з депутатським мандатом, він зобов’язаний подати лише особисту заяву про складання своїх повноважень.

При цьому, згідно із положенням ч. 4 ст. 78 Конституції України, вказані дії народний депутат зобов’язаний здійснити протягом 20 днів. Однак цьому зобов’язанню одночасно кореспондує і право народного депутата на виконання зазначених дій у 20-денний строк. Тому КС дійшов висновку, що встановлення у законі строку 15 днів для вирішення питання про несумісність не відповідає конституційній нормі.

КС також зазначає, що положення частини 2 ст. 88 Конституції визначають повноваження голови Верховної Ради як посадової особи і не наділяють цю особу правом обмежувати виконання народним депутатом його конституційних повноважень, зокрема, видавати розпорядження про блокування дії персональної електронної картки для голосування цього народного депутата, припинення нарахування йому заробітної плати і відшкодування інших витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень. Виходячи з цього, норма закону, яка передбачає такі дії голови ВР, суперечить Конституції.

Оскільки КС дійшов висновку про неконституційність, необхідність в офіційному тлумаченні норм закону за поданням 89 народних депутатів відпала.

Як пояснив суддя-доповідач Віктор ШИШКІН, відповідне рішення Суду надасть змогу парламенту робити усе можливе, аби в майбутньому «закони не ухвалювалися хаотично».

За його словами, Конституція чітко передбачає, що протягом 20 днів депутат має написати заяву про складання своїх депутатських повноважень у разі його призначення на іншу посаду. При цьому, за словами судді КС, не від депутата залежить, коли Верховна Рада розгляне це питання.

В.ШИШКІН також нагадав, що достроково припинити депутатські повноваження можна і шляхом звернення голови ВР до суду.

При цьому, наголосив В.ШИШКІН, голова парламенту не може блокувати картку народного депутата або підписувати рішення про невидачу зарплати, незважаючи на те, написав депутат заяву чи ні.