Вночі бойовики знов атакували базу танкового резерву в Артемівську, стріляючи з балконів багатоповерхівок

"Вночі, напередодні 22 червня, в цей священний для кожного громадянина нашої країни, день пам'яті початку Великої Вітчизняної війни, люди без честі і принципів, так само як і німецько-фашистські загарбники в 1941 році скоїли черговий напад на військову частину А2730", - йдеться в повідомленні на сайті 06274.com.ua.

Як і дві доби тому стрілянина велася з території колишньої 52 мехбригади і з житлових будинків по вулицях Чайковського і Леваневського. Військовослужбовці частини максимально намагалися убезпечити мешканців багатоповерхівок від ураження вогнем - не застосовуючи стрілянину у відповідь по житлових будинків. Читайте такожВночі терористи атакували танкову базу в Артемівську, військові відбили штурм

Були зафіксовані випадки появи стрільців саме на балконах квартир. Особливо підло ведуть стрілянину снайпери з дахів будинків військового містечка, які вночі розстрілюють військовослужбовців на блокпостах, відчуваючи безкарність за спинами цивільного населення.

"Звертаємося до мешканців нашого міста - давайте разом будемо боротися за мир у нашому місті та регіоні. Не допускайте, по можливості, терористів у свої квартири, закривайте горища та під'їзди - це допоможе зберегти ваше житло і ваше життя! У разі інтенсивного ведення вогню з прилеглих будинків - ми будемо змушені вражати вогневі точки з усіх видів зброї, про наслідки якого страшно уявити...", -наголошується в повідомленні.