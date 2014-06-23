Генпрокуратура вирішила арештувати будівлі у Межигір'ї - журналістка

У Межигір'я прибули представники Генпрокуратури, щоб арештувати будівлі.

Про це повідомляє журналістка Анна Бабінець на своїй сторінці у Facebook.

"Слідчий ГПУ Ігор Слободянік прийшов у Межигір'я арештовувати будинки. Каже, прокуратура шукає тут документи", - пише вона.

Читайте такожКабмін пустить з молотка майно Януковича та його оточення

Журналістка зазначає, що на питання, чи опрацювали прокурори 25 тисяч документів, які журналісти передали слідству у лютому (YanukovychLeaks - сайт про документи, які знайшли у Межигір'ї - прим. ред.), Слободянік не відповів.

"Зате під приводом пошуку документів Межигір'я закриють для відвідування і тихенько передадуть кому треба", - заявляє вона.

Також у Межигір'я приїхав заступник міністра МВС Микола Величкович.

"Каже, що зараз МВС охороняє Межигір'я і ніхто з ГПУ не попереджав їх про якісь арешти чи слідчі дії. Що за самодіяльність прокуратури?" - пише журналістка.