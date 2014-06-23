Шуфрич: За перемир’ям будуть стежити ОБСЄ та Росія

Про це за підсумками переговорів щодо мирного плану президента в Донецьку заявив один з учасників – «регіонал» Нестор Шуфрич, повідомляє hromadske.tv.

«Представники ДНР і ЛНР погодилися на припинення вогню до часу, визначеного президентом України – 27 червня. Було також досягнуто домовленості про залучення місії ОБСЄ і Росії для моніторингу припинення вогню, а також консультацій з питань встановлення перемир'я і продовження переговорів», - зазначив нардеп.

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Нагадаємо, що в Донецьку завершився перший етап переговорів щодо мирного врегулювання кризи на Сході. Участь в перемовинах взяли і представники Росії та ОБСЄ.