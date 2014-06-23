Шуфрич: За перемир’ям будуть стежити ОБСЄ та Росія

23:48, 23 червня 2014
Політика
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Під час перемир’я на Донбасі ситуацію будуть моніторити місія ОБСЄ та представники Росії.

 

За перемир’ям будуть стежити ОБСЄ та Росія Фото УНІАН

Про це за підсумками переговорів щодо мирного плану президента в Донецьку заявив один з учасників – «регіонал» Нестор Шуфрич, повідомляє hromadske.tv.

«Представники ДНР і ЛНР погодилися на припинення вогню до часу, визначеного президентом України – 27 червня. Було також досягнуто домовленості про залучення місії ОБСЄ і Росії для моніторингу припинення вогню, а також консультацій з питань встановлення перемир'я і продовження переговорів», - зазначив нардеп.

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Нагадаємо, що в Донецьку завершився перший етап переговорів щодо мирного врегулювання кризи на Сході. Участь в перемовинах взяли і представники Росії та ОБСЄ.

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