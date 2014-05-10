Під час диверсії на телевежі пошкоджена і лінія секретного зв'язку уряду

Київський голова намагався переконати журналістів, що дроти просто закоротило, але фахівці переконують, що від цього оптово-волоконні кабелі не спалахують, йдеться в сюжеті ТСН.

За лічені хвилини пожежники були на місці, але гасити не могли. Поруч із телевізійними кабелями розташовувались енергетичні, які могли вразити струмом.

Київенерго, який відповідає за це відімкнути струм зміг лише за кілька годин. І доки в Київенерго думали - колектор горів і по черзі зникали Інтернет, кабельне телебачення, центральні радіостанції та інші телеканали.

Більшість телеканалів подовжили своє мовлення через супутники. Решта провайдерів та дрібних каналів навіть пообіді залишалися без ефіру.

У колекторі постраждали й резервні кабелі мовлення 1+1 Медіа, які на якість ефіру не вплинули.

У те що пожежа випадковість - не вірить жоден потерпілий. По-перше, сам собою оптоволоконний кабель вонгетривкий. По-друге, хтось знав, що в цьому місці можна знеструмити велику частину українського телебачення.

"Ви знаєте від недопалка це не загориться, це досить підготовлена акція. Потрібно чітко розуміти, що це телекомунікаційний колодязь, потрібно розуміти топологію мереж і розуміти, які мережі там проходять. У когось був доступ до документації, з моєї точки зору це абсолютна диверсія",- каже технічний директор Inter Media Group Григорій Зінченко.

Самі люки захищені не були. Тож кинути в колектори займисту суміш не було проблемою.

"Це звичайний грибок від дощу і там приміщення, і там відстань між цим грибком і повітрязабірником досить велика,щоб там і рука помістилася і все що завгодно", - каже генеральний директор НТКУ Зураб Алазанія.

Іще один доказ диверсії кажуть - на їхній території розташований іще один такий люк, який напередодні зламали.

"Все це було заварено, закрито. Проте як ви бачите зараз тут встановлені цеглини, це все свіже і організований підхід, розчищена територія і підхід до цього тунелю", - розповідає заступник негерального директора НТКУ Олександр Лев.

Але підпалили в іншому колекторі, бо знали - там шкода буде масштабнішою. Хто винен у диверсії з'ясує слідство, а надто, серед пошкоджень і лінія секретного зв'язку уряду.

Компанія, яка є балансоутримувачем цих колекторів мала би подбати про систему пожежогасіння, що на об'єктах була відсутня. Що стосується охорони комунікацій, то на думку фахівців, відповідальність лягає на нового керівника концерну РРТ Олександра Пивнюка, якого пов'язують з представниками старої влади