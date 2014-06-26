Президент закликав духовенство приєднатися до реалізації мирного плану на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба Президента.

“Наша Церква не має бути осторонь. Мені здається, що в цих умовах залучення Церкви і її милосердна місія дуже важливі”, - сказав Порошенко.

Він запропонував священнослужителям підтримати людей, які перебувають у полоні бойовиків і сприяти налагодженню діалогу для їх звільнення. “Це те служіння Богу, на моє розуміння, яке сьогодні потребує Україна, народ і заручники”, - наголосив Порошенко.

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Ініціативу Президента підтримали місцеблюститель УПЦ митрополит Онуфрій та Предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет.

Глава держави зазначив, що до цього процесу можуть долучитися представники усіх конфесій незалежно від того, простий це священик чи митрополит, і ця участь має бути добровільною, на волонтерських засадах.