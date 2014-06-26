Турчинов: по 10 разів на місяць спецслужби повідомляли, що час військового нападу РФ на Україну визначено

Про це спікер Верховної Ради Олександр Турчинов розповів в інтерв'ю журналу "Новое время страны".

"Десь по 10 разів в місяць наші спецслужби повідомляли, що час військового нападу зі сторони РФ визначено - зазвичай це було в 3-4 ранку. І ми сиділи в бойовій готовності на командному пункті ... а залишки армії готувалися до відкритої війни з східним сусідом. Але її не відбулося. Думаю, Москва чекала помилок з нашого боку, проколу", - розповів Турчинов. Читайте такожТурчинов скасував 82 укази попередніх президентів

Крім цього, він зазначив, що коли Росія вторглася в український Крим, армія була не готова протистояти агресії.

"Росія оголосила війну, розпочалася окупація Криму. Росіяни обрали вдалий час: в перші дні міністр оборони доповів мені, що ми можемо протиставити російської агресії аж 5 тисяч осіб. По всій Україні", - підкреслив Турчинов.

Продовження інтерв'ю Олександра Турчинова читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 27 червня.