Турчинов: по 10 разів на місяць спецслужби повідомляли, що час військового нападу РФ на Україну визначено
Коли Росія вторглася до Криму, українська армія була не готова протистояти агресії, розповів спікер Верховної Ради Олександр Турчинов, який виконував обов'язки Президента України під час анексії Росією півострова.
Про це спікер Верховної Ради Олександр Турчинов розповів в інтерв'ю журналу "Новое время страны".
"Десь по 10 разів в місяць наші спецслужби повідомляли, що час військового нападу зі сторони РФ визначено - зазвичай це було в 3-4 ранку. І ми сиділи в бойовій готовності на командному пункті ... а залишки армії готувалися до відкритої війни з східним сусідом. Але її не відбулося. Думаю, Москва чекала помилок з нашого боку, проколу", - розповів Турчинов. Читайте такожТурчинов скасував 82 укази попередніх президентів
Крім цього, він зазначив, що коли Росія вторглася в український Крим, армія була не готова протистояти агресії.
"Росія оголосила війну, розпочалася окупація Криму. Росіяни обрали вдалий час: в перші дні міністр оборони доповів мені, що ми можемо протиставити російської агресії аж 5 тисяч осіб. По всій Україні", - підкреслив Турчинов.
Продовження інтерв'ю Олександра Турчинова читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 27 червня.